Obajtek "poniesie konsekwencje". Straty idą "nie w miliony, a w miliardy"

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski była posłanka KO Agnieszka Pomaska. Prowadzący program Michał Wróblewski zapytał ją o rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej, w tym osób z nią związanych - takich jak Daniel Obajtek, którzy "chodzą nieniepokojeni i zyskują coraz to lepsze stanowiska". Posłanka KO przyznała, że byłego prezesa Orlenu i w związanych z nich sprawach toczą się postępowania w prokuraturze i ABW. - Sama wielokrotnie w nich zeznawałam. One rzeczywiście mają charakter bardzo rozległy. Nie mam wątpliwości, że śledczy pracują bardzo intensywnie - zapewniła Pomaska. Parlamentarzystka przyznała jednocześnie, że obecni rządzący "nie będą prowadzić żadnych politycznych krucjat". - Sama uważam jego aktywność za lekką bezczelność. On poniesie konsekwencje swoich działań. W jego przypadku mówimy o podejrzeniach dotyczących strat skarbu państwa idących nie w miliony, a w miliardy złotych - podkreśliła w programie "Tłit".

