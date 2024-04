Obajtek chce do Brukseli? "To nie jest dobry kandydat"

Daniel Obajtek może być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy to może być próba zabezpieczenia się? Zostając europosłem zyskałby immunitet. - Nie chcę tego oceniać. Będąc w roli koordynatora służb specjalnych nie ma znaczenia dla służb i prokuratury czy ktoś chce kandydować. One odsłaniają kolejne aspekty - mówił w programie "Tłit" Tomasz Siemoniak, poseł KO i minister koordynator służb specjalnych. - Wiele z tych działań rozpoczęło się jeszcze za rządów PiS-u. Negatywna opinia ABW wyrażona w listopadzie/grudniu, miała oparcie we wcześniejszych bardzo negatywnych opiniach tej służby, które były znane premierowi, zapewne też wicepremierowi Kaczyńskiemu. Nie chcę oceniać możliwości kandydowania do Parlamentu Europejskiego poszczególnych osób, ale w świetle tych doniesień, nie jest to dobry kandydat dla kogokolwiek - dodał.