O. Rydzyk na antenie Radia Maryja skrytykował Czarnka

- Przepraszam, że tak przy panach powiem, ale nawet, powiedziałbym, nie zawsze nam to tak idzie, jak innym obywatelom idzie w tych urzędach. Ja bardzo szanuję pana ministra Czarnka, ale - pierwszy raz to mówię - jestem do pewnego stopnia rozczarowany. Tak długo prosimy o wydział lekarski… Jeżeli robimy błędy jakieś w dokumentach, to niech nam powiedzą. Od czego ma tych dyrektorów? A jak ma tych dyrektorów do niczego, to przegonić to! Przegonić, to nie jest synekura, że będzie sobie siedział. Każdy ma pracować dobrze. My w Radiu Maryja nie trzymamy szkodników czy takich, którzy nam jakoś tak wkładają kij w szprychy - powiedział zakonnik, cytowany przez "Rz".