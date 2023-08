Premier dał "na tacę" Rydzykowi. Strumień pieniędzy płynie do Torunia

Gil-Piątek: Nie ma już "co łaska", teraz są faktury

– Premier przyzwyczaił już nas do tego, że zawsze daje na tacę, a ojciec Tadeusz z pokorą i gorliwością wyciąga ręce po te skromne datki na swoje dzieła. Za coś trzeba opłacić te nadajniki na Uralu. Nie ma już symbolicznego "co łaska", tylko faktura z krótkim terminem płatności, żeby wyrobić się przed wyborami. To jest niesamowite, że jeden duchowny windykuje pół rządu - mówi w rozmowie z "Faktem" Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona