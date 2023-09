Czarnek wyciągnął rękę. Zaskakująca reakcja uczennicy

Radna chce uznania Czarnka persona non grata w Lublinie

Swojego braku sympatii do ministra edukacji nie kryje lubelska radna Maja Zaborowska. Działaczka Nowoczesnej złożyła do Rady Miasta projekt stanowiska, które uznaje Przemysław Czarnka za persona non grata w Lublinie. "Lublin jest miastem otwartym i tolerancyjnym. Minister Czarnek i jego ideologia są całkowitym zaprzeczeniem tych wartości" - argumentuje Zaborowska. Radna jest kandydatką w wyborach do Sejmu z 5. miejsca lubelskiej listy Koalicji Obywatelskiej.