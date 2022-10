O czym Biden rozmawiał z wpływowym rabinem?

Izrael utrzymuje strategiczne relacje z Moskwą po części po to, by przeprowadzać ataki na irańskie pozycje w Syrii i zakłócać przekazywanie broni do Libanu na potrzeby Hezbollahu. Urzędnicy mówią również, że Jerozolima musi utrzymywać komunikację z Moskwą w sprawie diaspory żydowskiej w Rosji - podkreślił The Hill.