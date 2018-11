NSA zadaje dwa pytanie prejudycjalne TSUE. Jedno z nich dotyczy KRS

Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne ws. procedury odwoływania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, wyłaniających kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. NSA w pytaniach pyta też o wątpliwości dotyczące zasad wyboru członków KRS.

W komunikacie opublikowanym w czwartek na stronie NSA poinformowano, że sąd ten wydał w środę postanowienie łączne ws. pięciu odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego, które Rada podjęła w sierpniu. Odwołania te złożyli do NSA kandydaci, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady.

NSA odroczył posiedzenie w sprawie tych odwołań i jednocześnie podjął decyzje o skierowaniu dwóch pytań prejudycjanych do TSUE w tej sprawie.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy "dochodzi do naruszenia zasady państwa prawnego oraz prawa do (...) skutecznej ochrony sądowej" w sytuacji, gdy de facto nie ma możliwość rozpatrzenia odwołań od uchwał KRS wyłaniających kandydatów do SN w sytuacji niezaskarżenia postępowania przez wszystkich uczestników postępowania kwalifikacyjnego.