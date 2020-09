Nowy sondaż. Kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego?

Zobacz też: Podwyżki dla polityków. Rzecznik rządu Piotr Mueller: kiedyś trzeba będzie wrócić do tematu

A co z pozostałymi członkami obozu Zjednoczonej Prawicy? 6,8 proc. ankietowanych twierdzi, że Jarosława Kaczyńskiego powinien zastąpić szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Polityk toczy obecnie zacięty spór z PiS i prowadzi negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu.

Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu?

Jedna z koncepcji, która obecnie jest poważnie brana pod uwagę, to dołączenie prezesa PiS do rządu. Według informacji Wirtualnej Polski wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie oznaczałoby odejścia premiera Mateusza Morawieckiego. W tym scenariuszu - prezes PiS objąłby tekę wicepremiera.