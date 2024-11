Duda "zszokowany" Niemcami. Ostrzegł Trumpa

- Uważam, że była to próba doprowadzenia do zawieszenia broni w Ukrainie przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z agencją Bloomberga, nawiązując do niedawnej rozmowy Olafa Scholza z Władimirem Putinem, którą zinterpretował jako próbę "wykluczenia Donalda Trumpa z rozmów" o przyszłości Ukrainy Kijowa.