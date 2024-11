Widziałeś tego mężczyznę? Próbował porwać dziecko

Do zdarzenia doszło 7 czerwca tego roku w Gdańsku, przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Ofiar Grudnia ’70. Obcy mężczyzna podszedł do idącej do szkoły 9-latki. Złapał ją za ramię i powiedział, że podwiezie do szkoły. Na szczęście dziewczynka zdołała się wyrwać, uciekła i zadzwoniła do rodziców.