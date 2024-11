Kolejny kabel "fizycznie uszkodzony". Połączenie między Litwą a Szwecją zerwane

Rzecznik litewskiej firmy Telia, Audrius Stasiulaitis, potwierdził w rozmowie z fińskim nadawcą publicznym Yle, że kabel służący do transmisji danych biegnący po dnie Bałtyku między Litwą a Szwecją został uszkodzony.

Martin Sjögren, rzecznik Arelion, także potwierdził fińskiemu nadawcy, że doszło do uszkodzenia. Przyczyna zdarzenia pozostaje jednak niejasna.

Rzecznik Telii przekazał, że uszkodzenie kabla nie wpłynęło na dostęp klientów do Internetu na Litwie. - Ruch sieciowy został przekierowany przez inne połączenia międzynarodowe - podkreślił.

Głos w tej sprawie zabrała szefowa fińskiego MSZ, która nie wykluczyła, że może to być rosyjskie działania hybrydowe. Sprawa ma być traktowana poważnie.

- Mówię to przy założeniu, że będzie to środek hybrydowy, jeszcze tego nie wiemy - powiedziała Elina Valtonen na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.

Valtonen przypomina, że fińskie władze współpracowały z międzynarodowymi partnerami i informowały obywateli, gdy doszło do awarii Baltic Connector. - Jeśli okaże się, że jest to operacja hybrydowa, poinformujemy opinię publiczną, co się dzieje i być może kto za tym stoi.