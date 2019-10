Nowy sondaż. Kto powinien być premierem PiS? Wynik może zaskoczyć Zbigniewa Ziobrę

Polacy nie chcą zmiany na stanowisku szefa rządu PiS. Większość badanych uważa, że premierem nadal powinien być Mateusz Morawiecki. Znacznie mniej osób widzi w fotelu szefa rządu Jarosława Kaczyńskiego. Nikt z ankietowanych nie wskazał na Zbigniewa Ziobrę.

Wśród badanych, którzy uważają, że premierem powinien być Jarosław Kaczyński, 54 proc. to osoby z wykształceniem podstawowym, a 14 proc. z nich to beneficjanci programu 500 plus.