Zaskakujące doniesienia. Kandydatura Mateusza Morawieckiego na premiera niepewna

Wybory parlamentarne 2019. Jeśli wygra je PiS, na czele rządu ma stanąć Mateusz Morawiecki. Mówił o tym sam Jarosław Kaczyński. Nieoficjalnie pada jednak jeszcze jedno nazwisko.

Jak czytamy, kandydatura Morawieckiego wydaje się najbardziej realna, ale do polityka nie jest przekonany Zbigniew Ziobro. On, zdaniem informatorów dziennika, po wyborach urośnie. Tym samym będzie mógł próbować przekonywać Jarosława Kaczyńskiego do zmiany planów - powiedzieć, że jego posłowie nie zagłosują na Morawieckiego.