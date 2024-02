"Nowy rozdział władzy Putina". Co przyniesie śmierć Nawalnego?

- Gdy o tym usłyszałem, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to że trochę się spodziewałem, iż 19-letni wyrok może się tak zakończyć. Samo zesłanie Nawalnego do kolonii było w zasadzie wyrokiem śmierci. Był to długoletni pobyt w ekstremalnych warunkach - mówi Wirtualnej Polsce dziennikarz Biełsatu Michał Kacewicz.