"To morderstwo". Była ambasador w Rosji komentuje śmierć Nawalnego

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny zmarł w rosyjskiej kolonii karnej. - Zemsta dyktatora go dopadła. To jest osobista zemsta Władimira Putina - komentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Polski w Rosji. Minister dodała, że "to nie jest śmierć, to jest morderstwo"