Nowy prezydent Filipin. Na urząd wybrany syn dawnego okrutnego dyktatora

Marcosowie wrócili z wygnania w latach 90. Od chwili powrotu znów wrócili do polityki dzięki ogromnemu bogactwu i dalekosiężnym powiązaniom. Ten polityczny przypadek jest dowodem na to, że w wielu krajach zwycięstwo zapewnić może nie program wyborczy, tylko sława, i to niekoniecznie dobra.