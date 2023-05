Nowy pomysł krakowskich radnych. Prohibicja ma zwiększyć bezpieczeństwo

Popiołek podał również, że inne miasta w kraju już mają takie ograniczenia, niektóre na obszarze całego miasta, inne tylko w pewnych dzielnicach, jak np. we Wrocławiu czy Poznaniu, gdzie zakazy są tylko w starym mieście. Są też różnice dotyczące godzin funkcjonowania ograniczeń, np. w Katowicach obowiązują od 22 do 6 rano. Radni zwracali uwagę w trakcie dyskusji, by z jednej strony poprawić stan bezpieczeństwa, z drugiej mieć na uwadze, że zakaz wiąże się z ograniczeniem swobody działalności gospodarczej. Takie ograniczenie na pewno uderzy po kieszeni przedsiębiorców prowadzących sklepy z alkoholem lub stacje benzynowe, bo tych zakaz też będzie dotyczył.