Z półek znikał alkohol. Gruzini wpadli w ręce policji

Od 17 kwietnia do komendy policji w Wieliczce napływały zgłoszenia dotyczące kradzieży drogich alkoholi z jednego z lokalnych sklepów. Z tych zgłoszeń wynikało, że sprawcy regularnie przychodzili do tej placówki handlowej, kradnąc po kilka lub nawet kilkanaście butelek mocnych alkoholi. Od 17 kwietnia do 6 maja złodzieje ukradli alkohol o wartości prawie pięciu tys. zł.