Nowy kandydat na listach Lewicy? Krzysztof Śmiszek ujawnia

Krzysztof Śmiszek: nie miałbym po co wracać do domu

Potem prowadzący przeszli do krótkich pytań. - Robert Biedroń czy Włodzimierz Czarzasty? - brzmiało pierwsze z nich. Śmiszek odparł, że Robert Biedroń. - Nie miałbym po co wracać do domu, gdyby była inna odpowiedź - stwierdził. Postawiony przed wyborem możliwości wyższych podatków dla najlepiej zarabiających albo opodatkowania Kościoła katolickiego, wskazał to pierwsze rozwiązanie. - To będzie więcej pieniędzy - zaznaczył kandydat Lewicy.