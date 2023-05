Nowy incydent z dronem. Zaalarmowali piloci z LOT

Groźne incydenty na polskich lotniskach

Przypomnijmy: to następny taki incydent w Polsce w ostatnim czasie. W połowie maja przed podchodzącym do lądowania na Lotnisku Chopina w Warszawie samolotem LOT-u z Poznania pojawił się dron. Bezzałogowiec przeleciał ok. 30 metrów nad maszyną LOT.