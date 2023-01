Nowe wozy dla Ukrainy. Generał porównuje ze sprzętem Rosjan

Amerykanie mają wkrótce ogłosić nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy. Według Politico Stany Zjednoczone przekażą Ukraińcom nowe wozy opancerzone typu Stryker. - Są to środki bojowe służące do bezpośredniego użycia w walce. Ich wartość bojowa i warunki techniczne są lepsze od odpowiednika rosyjskiego. Technika jest ważna, ale najważniejsi są ludzie. Ukraińcy mają wyjątkową zdolność adaptowania się do nowej techniki i nowych technologii. W wyjątkowo krótkim w czasie są w stanie przygotować się do obsługi tych technologii. Nie ulega wątpliwości, że każdy egzemplarz od państw sojuszniczych kilkukrotnie przewyższa odpowiedniki ze strony rosyjskiej. To, co moim zdaniem jest ważne, to żeby determinacja polityków w dostarczaniu sprzętu była choć trochę porównywalna z determinacją do walki - mówił w programie "Newsroom WP" gen. rez. Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych.

