Wysłali nowe czołgi na wojnę. Eksperci piszą o "wysokim ryzyku"

Rosja zaczęła używać na wojnie w Ukrainie swoich najnowszych czołgów T-14 Armata - informują oficjalne źródła rosyjskie. Na razie nie do bezpośrednich operacji szturmowych, ale do ostrzeliwania ukraińskich pozycji. W styczniu brytyjscy wojskowi przekonywali, że jeśli Rosja rozmieści T-14 na froncie w Ukrainie, to "prawdopodobnie głównie w celach propagandowych".