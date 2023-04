Nocny atak snajpera. Pokazał, jak poluje na Rosjan

Snajperzy to największa zmora Rosjan w Bachmucie. Wszystko dlatego, że ukraińscy strzelcy wyborowi doskonale znają teren i wiedzą, gdzie zająć pozycję, by rosyjscy okupanci nie mieli nawet pojęcia, że znajdują się na linii strzału. Tak też było tym razem. Do sieci trafiło nagranie z nocnej akcji w rejonie walk pod miastem. Snajper zaczaił się na wzgórzu i w najmniej oczekiwanym momencie rozpoczął atak na żołnierzy Putina. W kilka chwil zabił czterech Rosjan, którzy pod osłoną nocy przygotowali okopy w celu obrony swojej pozycji. "Kolejna produktywna noc. Minus czterech okupantów" - podsumował ukraiński snajper i zarazem autor nagrania na Telegramie.