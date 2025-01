Jest wniosek o ukaranie byłego szefa CBA

- Jest to dowód na to, że sąd ocenia w sposób zupełnie niezależny wnioski, które do niego kierujemy. Jeśli uznał sąd, że dwukrotne wezwanie to za mało, żeby mówić o uporczywej nieobecności, to wezwaliśmy pana Bejdę po raz kolejny. Jeżeli dziś po raz trzeci nie stawia się, no to sądzę, że sąd nie powinien mieć już wątpliwości, że do tego uporczywego niestawiennictwa dochodzi i tym razem przychyli się do wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - skomentowała przewodnicząca komisji.