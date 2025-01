Zmiana na stanowisku ministra nauki. Kulasek zastąpi Wieczorka

Już dwa tygodnie temu informowaliśmy, że jest to jeden z głównych kandydatów do tego stanowiska.

Marcin Kulasek to obecnie wiceminister aktywów państwowych i sekretarz generalny Nowej Lewicy. Jak czytamy w jego ministerialnej notatce biograficznej, ma stopień doktora inżyniera i jest absolwentem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył także podyplomowe studia z zarządzania funduszami unijnymi na UWM w Olsztynie oraz podyplomowe studia na kierunku bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w Studium Wojskowym na Akademii Morskiej w Gdyni.

Kulasek w poprzedniej kadencji sejmu był przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Na objęcie ministerialnego stanowisko szanse mieli również m.in. wiceszefowa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski czy posłanka Dorota Olko.

Politycy partii rządzących zgodnie przyznają, że głównym zadaniem nowego ministra będzie "odbudowanie zaufania społeczności akademickiej", na co wskazują w rozmowie z WP rzeczniczka KO Dorota Łoboda czy wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.

Przypomnijmy, że kontrowersje dotyczące Dariusza Wieczorka ujawniali w ostatnich tygodniach dziennikarze Wirtualnej Polski Patryk Słowik i Paweł Figurski. Do jednej z nich doszło na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedy to szefowa związku zawodowego poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których według niej dochodzi na uczelni, prosząc o zachowanie anonimowości. Mimo tego minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi.