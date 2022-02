Nowe ofiary Pegasusa. Podsłuchiwali Ryszarda Brejzę, bo pomylili go z synem?

W sierpniu 2019 roku do Ryszarda Brejzy przyszedł SMS. Informował on, że do warszawskiego salonu firmy Bytom doszła przesyłka. Prezydent Inowrocławia zaprzecza jednak, by robił tam zakupy. "Wyborcza" podaje, że cztery dni przed wysłaniem wiadomości, obuwie kupił Krzysztof Brejza.