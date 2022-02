Ktoś ze Zjednoczonej Prawicy się wyłamie? Polityk o najbliższym głosowaniu

- Oby to trafiło do sejmu, będzie debata. Z tego, co wiemy ten system, działał nie tylko w stosunku do posłów opozycji, ale też do posłów PiS-u - tak o powołaniu komisji śledczej ds. inwigilacji mówił w programie "Newsroom" WP były szef MSWiA Marek Biernacki. Dodał, że boi się, że komisja może nie zostać powołana, bo głosy w sejmie rozkładają się 230 na 230. - Podejrzewam, że będzie kontestowana konstytucyjność tej uchwały przez Prawo i Sprawiedliwość, bo takie głosy słyszeliśmy — stwierdził Biernacki. O powołaniu komisji ma zdecydować zaledwie jeden głos. - Liczę, że jednak ta komisja powstanie. W interesie całego państwa polskiego jest powołanie tej komisji. Gdyby głosowanie odbyło się dwa tygodnie temu, byłbym spokojny co do wyników. Liczyłem te głosy i wtedy się zgadzały. Im upływa więcej czasu, tym obawiam się, że komisja może nie zostać powołana — dodał.