Nowe obostrzenia. Rzecznik rządu: nie jestem zwolennikiem modyfikacji przed 17 stycznia

Piotr Mueller podkreślił, że trzeba być odpowiedzialnym i zapewnił, że policja będzie egzekwowała zakazy, a wręczony mandat będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. Jego wysokość ma zależeć od decyzji funkcjonariusza i "nie musi być to 30 tys. zł".

Godzina policyjna w sylwestra 2020. Piotr Mueller o obostrzeniu

- Nie dziwię się mocnym słowom ministra zdrowia zdrowia, ponieważ wychodzenie i gromadzenie się okresie sylwestra nie ma nic wspólnego z troską o to, aby epidemia się ograniczała - tłumaczył. Dodał, że celem rządu jest ograniczenie liczby zgonów z powodu koronawirusa.

Mueller odniósł się również do apelu do premiera ws. zakazu przemieszczania się dzieci. Zapewnił, że za kilka dni będzie można ocenić sytuację. Nowe obostrzenia mają być na bieżąco analizowane. Polityk PiS nie wykluczył zniesienia tych przepisów, ale zaznaczył, że "nie jest optymistą, jeśli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia".