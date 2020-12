Zakaz przemieszczania się dzieci. Ryszard Terlecki odpowiada rodzicom: narzekanie, żeby narzekać

Polityk PiS odniósł się do zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica albo opiekuna. Według Ryszarda Terleckiego petycja w tej sprawie do Mateusza Morawieckiego ma "przekonać opinię publiczną, że rząd się myli". Mówił też o tzw. godzinie policyjnej.

Obostrzenia dla dzieci. Ryszard Terlecki o petycji FDDS do Mateusza Morawieckiego

W ramach wprowadzania nowych obostrzeń pod koniec października uchwalono zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica albo opiekuna. Ograniczenie obowiązuje w dni powszednie od godz. 8 do 16. Restrykcje zostały przedłużone do końca ferii zimowych 2021. Zniesienia przepisów chce Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która wystosowała w tej kwestii apel do Mateusza Morawieckiego.

O sprawę w radiowej "Trójce" był pytany Ryszard Terlecki. - Gdyby rząd ogłosił, że dzieci i młodzież powinny przebywać w domu po godzinie 16, a do godziny 16 mogą wychodzić, to mielibyśmy taką samą akcję i podobne petycje, które przekonywałyby opinię publiczną, że rząd się myli, bo przed południem dzieci powinny być w domach. To jest takie narzekanie na wszystko, żeby narzekać - skomentował wicemarszałek Sejmu.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył jednak, że kwestia zdrowia psychicznego osób poniżej 16. roku życia jest bardzo ważna. - To poważny problem, który dotyczy nie tylko ferii, ale w ogóle całego roku szkolnego, który w gruncie rzeczy w jakimś stopniu jest stracony - uważa polityk. Terlecki dodał, że trzeba zastanawiać się, "co zrobić, aby przezwyciężyć skutki różnego rodzaju izolacji, która trwa niemal rok".

Sylwester 2020. Poseł PiS o tzw. godzinie policyjnej i zakazie przemieszczania się

Wicemarszałek Sejmu odniósł się również do zakazu przemieszczania się w sylwestra. - Godziny policyjnej nie ma. Liczmy tu na odpowiedzialność i dyscyplinę społeczną. Ograniczymy do minimum kary wobec tych, którzy ją naruszą. Natomiast apelujmy i przekonujmy wszystkich, żeby się nie spotykali. Tak to w tej chwili wygląda - podsumował poseł PiS.

Źródło: Program 3 Polskiego Radia