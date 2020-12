Nowe obostrzenia. Ferie 2021. Petycja do premiera

"Od 28 grudnia do 17 stycznia w całej Polsce będą obowiązywały zapowiedziane zaostrzone zasady bezpieczeństwa związane z epidemią. W praktyce oznacza to pozbawienie wielu dzieci możliwości wyjścia w czasie dnia do godziny 16! z zamkniętej przestrzeni bez opiekuna, choćby na krótki spacer z psem. Wprowadzenie zakazu opuszczenia domu dla osób poniżej 16 r.ż. przedmiotowo traktuje i dyskryminuje tę grupę (Konstytucja RP, art. 32), w szczególny sposób ograniczając jej wolność" - czytamy w petycji fundacji.