Sylwester 2020. Roman Giertych o zakazie przemieszczania: "Prawny cyrk"

Sylwester 2020. Europoseł PO o tzw. godzinie policyjnej. Nietypowe porównanie do kozy

Sylwester 2020. Roman Giertych komentuje chaos ws. przemieszczania się

Zdaniem adwokata nie jest to pierwszy przypadek łamania prawa przez partię rządzącą. "Kaczyński chce mieć spokój na Sylwestra, to rząd wprowadza godzinę policyjną, Kaczyński przestraszył się Sylwestra na Żoliborzu organizowanego wbrew zakazowi, to rząd godzinę odwołuje itp. Kaczyńskie utraci większość w głosowaniu, to Marszałek Sejmu na polecenie "szefa" je powtarza bez żadnej podstawy prawnej na podstawie podpisów zebranych in blanco" - napisał.