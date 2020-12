Sylwester 2020, fajerwerki, godzina policyjna. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos

Sylwester 2020. Godzina policyjna odwołana? Morawiecki zabrał głos

Jednym z obostrzeń, którym rząd chciał zmniejszyć transmisję koronawirusa w okresie świątecznym, jest tzw. godzina policyjna. Z zapowiedzi rządu wynikało, że będzie ona obowiązywała od godziny 19 w Sylwestra do 6 rano w Nowy Rok.

Sylwester 2020. Godzina policyjna nie obowiązuje? Premier: nie wdrażamy jej

Jak dodał, rząd apeluje o to, by w sylwestra się nie przemieszczać. - Była też mowa o godzinie policyjnej. My godziny policyjnej nie wdrażamy - podkreślił premier.