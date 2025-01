Nowe oblicze wojny w Ukrainie. "Wcześniej chowaliśmy się za drzewami"

Mimo trwających ostrzałów artyleryjskich i moździerzowych, niewielkie drony z podglądem na żywo (FPV) stały się kluczowym narzędziem w tej wojnie. Bezzałogowce, zdolne do przenoszenia ok. kilograma materiału wybuchowego, są wykorzystywane zarówno do precyzyjnych ataków, jak i tzw. ataków roju. Ukraiński żołnierz określa te działania jako "bombardowanie artyleryjskie przez drony".