Trump nałoży kolejne cła? Tym razem padło na Japonię

Podczas konferencji prasowej Trump poinformował o planowanych inwestycjach japońskiego giganta stalowego Nippon Steel w amerykański koncern US Steel. Prezydent podkreślił, że zamiast przejęcia, Nippon Steel zainwestuje w rozwój amerykańskiej firmy .

- W przyszłym tygodniu szef Nissana, bardzo świetnej firmy, przyjedzie tutaj i wypracujemy szczegóły. Ja pomogę, będę tam, by mediować – zapowiedział Trump, myląc nazwę japońskiej spółki .

Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone będą prowadziły handel z Japonią na zasadach sprawiedliwości i wzajemności. Dodał, że rozważa nałożenie ceł na Japonię – a także na wiele innych krajów – w celu wyrównania poziomu barier handlowych. Ocenił jednak, że nie spodziewa się, by którykolwiek kraj na tym ucierpiał .

- My będziemy pobierać opłaty od nich, oni będą pobierać opłaty od nas - stwierdził.

Prezydent USA ocenił, że sprzedaż skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Japonii może znacząco przyczynić się do redukcji deficytu handlowego. Oba kraje prowadzą rozmowy na temat budowy rurociągu na Alasce w formie joint venture.

Zachęcany przez Trumpa, krytykował poprzednią administrację USA za to, że nie pozwalała na eksport surowca do Japonii. Ishiba dodał także, że choć w telewizji Trump wydaje się "straszny", to w osobistym kontakcie był "bardzo szczery i bardzo silny". Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy nałoży na USA cła odwetowe.