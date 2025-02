Zna Stany na wylot, miał tam fabrykę. Mówi, co dla Polski oznaczają cła Donalda Trumpa

- Cła można by uznać za sytuację trudną czy uciążliwą. W biznesie z USA ja zawsze bardziej obawiałem się niekorzystnych zmian w kursach walut. Dziś sytuacja jest korzystna. Polska nie przyjęła unijnej waluty euro, a polscy eksporterzy korzystają na obecnym kursie walut. Słaba złotówka, a mocny dolar kompensuje trudności z cłami. Ponieważ za jednego zarobionego dolara w USA dostajemy w Polsce więcej złotówek - komentuje dla WP Krzysztof Jabłoński.

To przedsiębiorca i były współwłaściciel firmy Korona Candles z Wielunia. Przed laty polska firma produkująca świece konkurowała z amerykańskim potentatem Yankee Candles i chińskimi producentami świec . Zbudowała własną fabrykę w USA. Jabłoński sprzedał ją w 2018 roku . Dziś prowadzi biznes wspólnie ze swoją żoną Izabela Janachowską . Koncentrują się na budowie platformy marketplace Janachowska.pl. Oferuje suknie, ubrania, a także akcesoria na imprezy okolicznościowe, uroczystości i wesela.

Przedsiębiorca uważa, że prezydent USA może używać ceł jako elementu strategii negocjacyjnej, próbując zmobilizować inne państwa do podjęcia działań zgodnych z jego polityką. - Udowadnia, że realizuje postulaty z kampanii. Chce zadowolić wyborców. W przypadku Chin, Kanady i Meksyku zostało wprost powiedziane, że te kraje powinny zrobić więcej dla powstrzymania napływu narkotyków takich jak fentanyl - mówi dalej Krzysztof Jabłoński.

- Sądzę, że dość szybko zapadnie tu jakiś kompromis. Niektóre państwa zaczną się bronić. Chińczycy kupowali amerykańskie obligacje, sporo ulokowali w amerykańskiej walucie. Mogą użyć tych argumentów. Dodatkowo też mogą wprowadzić cła na amerykańskie towary, co już ogłosili - dodaje przedsiębiorca.

W ostatni weekend Biały Dom zapowiedział wprowadzenie 25-proc. ceł na import z Kanady , Meksyku i Chin (stawka 10 proc.). Trump uzasadnił te działania koniecznością przeciwdziałania nielegalnej imigracji i napływowi narkotyków do USA. W poniedziałek Trump oraz premier Kanady Justin Trudeau ogłosili, że cła zostają wstrzymane na 30 dni. Strona kanadyjska zobowiązała się do zwiększenia ochrony granicy i współpracy z USA przeciwko przemytowi fentanylu , powtarzając obietnice czynione już w grudniu.

Krzysztof Jabłoński wątpi, czy wojny handlowe z resztą świata są drogą do zamożności amerykańskiego społeczeństwa. - Nie jestem zwolennikiem ceł. Uważam je za broń obosieczną, która ostatecznie obciąża konsumentów, którzy płacą więcej za produkty - ocenia.

- Nie uważam siebie za zwolennika Donalda Trumpa, ale w niektórych kwestiach go rozumiem. Nie dziwię się, że próbuje coś zrobić, nadać impuls gospodarce. Widziałem wiele przedsiębiorstw produkcyjnych w Stanach, konkurentów firmy z branży, których chcieliśmy kupić. Czasem to, mój Boże... Boazeria w gabinecie prezesa i komputery gorsze niż u moich dzieci - zwierza się Jabłoński.

- Na tym tle większość znanych mi polskich firm to jest top na świecie. Amerykanie nie mieliby z nimi szans, bo u nich maszyna w fabryce nie będzie wymieniona przez 30 lat. To my Polacy chcemy mieć najlepsze maszyny i technologię, chcemy być liderami rynku - podsumowuje przedsiębiorca.