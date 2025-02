Wojna na cła. "Trump realizuje obietnice wyborcze i taktykę biznesową"

Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać we wtorek od godz. 12. W przypadku Meksyku i Kanady na razie nie weszły w życie. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała w poniedziałek, że po jej rozmowie z Donaldem Trumpem, amerykański prezydent zdecydował się odroczyć o miesiąc wprowadzenie ceł na Meksyk. W zamian Meksyk zgodził się wzmocnić swoją granicę 10 tysiącami żołnierzy Gwardii Narodowej, aby spróbować zablokować przepływ narkotyków, zwłaszcza fentanylu do USA.

Według dr Marcina Zaborowskiego, analityka ds. międzynarodowych, motywacją Trumpa do takich działań są jego wyborcy, ale także biznesowe podejście do polityki.

- Trumpowi udaje się przez to wprowadzić ostry element niepewności w relacjach z zaprzyjaźnionymi krajami. Co skutkuje zapowiedzią działań odwetowych z ich strony. Z kolei na zewnątrz robią wszystko, by odwrócić decyzję Trumpa. Prezydent USA może teraz powiedzieć: "gdyby nie moja zapowiedź wprowadzenia ceł, to tych ruchów ze strony sąsiadów by nie było". I to się jego wyborcom podoba – ocenia Zaborowski.