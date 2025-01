Rosjanie są bezradni. Morskie "dzieci" Kijowa sieją wśród nich postrach

Nic dziwnego, że na Morzu Czarnym rządziła rosyjska flota. W oczekiwaniu na duże korwety typu "Hetman Iwan Mazepa" Ukraińcy zostali zmuszeni do poszukiwania sposobu na zniwelowanie ogromnej przewagi agresora. Jednym ze środków były bezzałogowce. Dziś widać, że był to strzał w dziesiątkę.

Z usług SP SpetsTechnoExport wkrótce korzystał już Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony, co ostatecznie doprowadziło do powstania Magury V5. Ten morski dron szturmowy, przeznaczony do ataków na jednostki nawodne, stał się najskuteczniejszym ukraińskim bezzałogowcem. To przy jego użyciu zniszczonych zostało osiem rosyjskich jednostek, m.in. okręt desantowy "Cezar Kunikow", patrolowiec "Siergiej Kotow" czy korweta rakietowa "Iwanowiec".