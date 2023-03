Nowe doniesienia ws. koronawirusa. Uniewinnili nietoperze

Epidemia COVID-19 wybuchła pod koniec 2019 roku w chińskiej prowincji Hubei. Pierwsze przypadki zakażenia odnotowano w stolicy tej prowincji - Wuhan. Co do tego, nikt nie ma wątpliwości. Jednak do dzisiaj trwa spór o pochodzenie wirusa. Chińczycy twierdzą oficjalnie, że SARS-CoV-2 nie pochodzi z Chin, a jego źródłem miały być... mrożonki.