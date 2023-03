Ujawnił, że rząd ukrywa liczbę ofiar wirusa SARS. Nie żyje

Uderzył w Pekin

W 2003 roku Jiang Yanyong przekazał do chińskich mediów list, w którym ujawnił kłamstwa rządu. Sprawę podchwyciły jednak dopiero zagraniczne media, którym naukowiec przekazał swoje ustalenia. "The Independent" przypomina, że działania Yanyonga doprowadziły do zwolnienia chińskiego ministra zdrowia i ówczesnego burmistrza stolicy Chin.