Koronawirus. "Kobieta nietoperz" z Wuhan odkrywa nowe fakty dotyczące wirusa

Co ciekawe, zakażeni górnicy mieli wcześniej styczność z odchodami nietoperzy, które usuwali z kopalni. Tymczasem, jak podejrzewają naukowcy na całym świecie, to właśnie nietoperze są pierwotnym źródłem epidemii. To z nich wirus miał "przeskoczyć", prawdopodobnie przy pomocy jakiegoś zwierzęcego pośrednika, na człowieka.

Koronawirus. "Matka diabła" przebadał próbki sprzed 8 lat

Znana chińska wirusolog Shi Zhengli, wicedyrektor Wuhan Institute of Virology, już wielokrotnie była oskarżana o to, że to ona wyhodowała groźnego wirusa i wypuściła go z laboratorium (stąd nadane jej przezwisko "matki diabła" - przyp. red.). Za każdym razem obalała te oskarżenia. Tak stało się i tym razem.