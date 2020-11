Koronawirus. Niemcy i lockdown w wersji "light"

Następna narada premierów krajów związkowych z kanclerz Angelą Merkel na temat dalszego sposobu postępowania z pandemią odbędzie się za kilka dni. Już teraz jednak można przewidzieć, że rozluźnienie obecnych przepisów nie nastąpi tak szybko, jak wiele osób by sobie tego życzyło.

Kanclerz i premierzy landów opowiadają się za utrzymaniem częściowego lockdownu, wprowadzonego na początku listopada, do 20 grudnia. Poinformowały o tym dziennik "Berliner Morgenpost" oraz portal internetowy "Business Insider", powołujące się na źródła z krajów związkowych.

Koronawirus. Powszechne otrzeźwienie

Placówki handlu detalicznego powinny natomiast działać bez większych ograniczeń w okresie przedświątecznym. Decyzja o zamknięciu lokali gastronomicznych na razie nie przyniosła spodziewanych skutków, co - jak pisze Reuters - spowodowało "otrzeźwienie" w kołach rządowych na szczeblu federalnym i landowym.

Koronawirus. Szkoły w centrum uwagi

Helge Braun nawiązał do zbliżającego się szczytu władz federalnych i landowych w sprawie koronakryzysu mówiąc, że jego uczestnicy zamierzają poświęcić "szczególną uwagę" obecnej sytuacji w szkołach.

- To, co postanowiliśmy w listopadzie, ograniczyło dynamikę rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale nie wpłynęło jeszcze na drastyczny spadek liczby osób zarażonych - podkreślił szef Urzędu Kanclerskiego.

Zwrócił też uwagę, że to właśnie one w tej chwili w dużym stopniu przyczyniają się do rozprzestrzeniania pandemii. Celem władz jest utrzymanie normalnej działalności szkół.