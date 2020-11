Koronawirus. Niemcy. Obostrzenia nawet do stycznia. Rekord infekcji

Koronawirus. Częściowa blokada RFN w listopadzie miała przełamać drugą falę infekcji. Jednak nie do końca to wychodzi. Niemiecki rząd planuje obostrzenia aż do 2021 roku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus - Niemcy. Kanclerz Angela Merkel rozważa obostrzenia do stycznia (PAP, Fot: EPA)