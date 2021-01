Koronawirus. To tam miała zacząć się pandemia. Badania WHO

Naukowcy odwiedzili targ w eskorcie policjantów, którzy dopilnowali, by nie zbliżali się do nich dziennikarze. Na razie nie są znane żadne szczegółowe ustalenia specjalistów.

Koronawirus. Chiny zaprzeczają by były źródłem pandemii

Wizyta naukowców WHO w Chinach jest nie w smak tamtejszym władzom, które obecnie prowadzą narrację, według której koronawirus dotarł do Chin w transporcie mrożonek z zagranicy. Rząd ChRL podkreśla również, że podczas gdy inne kraje nie są w stanie poradzić sobie z przyrostem nowych zakażeń, to w Chinach udało się opanować pandemię.