Koronawirus. Członek misji WHO w Wuhan: SARS-CoV-2 pochodzi prawdopodobnie od nietoperzy

Celem misji WHO było sprawdzenie, jak dokładnie doszło do wybuchu epidemii koronawirusa. Podczas pobytu w Chinach eksperci ustalili m.in., że hipoteza dotycząca wydostania się wirusa z laboratorium jest "skrajnie mało prawdopodobna".

- Myślę, że to się zaczęło w Chinach. Sądzę, że dowody na to, że zaczęło się gdzieś indziej na świecie, są w rzeczywistości bardzo ograniczone (…) Są pewne dowody, ale nie są one zbyt dobre - powiedział Dominic Dwyer w wywiadzie dla australijskiej sieci Nine News.