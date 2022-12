Nowa wersja "lex Czarnek". Posłanka opozycji apeluje do pierwszej damy

Sejm przyjął nową wersję "lex Czarnek", które ma zwiększyć władzę kuratorów oświaty w szkolnictwie. Poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę forsowaną przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jak będzie tym razem? O to Patryk Michalski pytał w programie "Tłit" posłankę Urszulę Pasławską, wiceprezeskę Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Ja myślę, że skoro pan prezydent i pani prezydentowa mieli już swoje przemyślenia i podjęli stosowną decyzję, to cóż miałoby się wydarzyć takiego, by te decyzje zostały zmienione? - mówiła Urszula Pasławska. - Myślę, że przyzwoitość w tej sprawie nadal obowiązuje. Myślę, że otoczenie pana prezydenta i jego doradcy wiedzą, czym może się skończyć taka ustawa. Nauczyciele i dyrektorzy szkół, nie tylko w metropoliach, drżą. Kto jak kto, ale pani prezydentowa, która rozumie oświatę, powinna stanąć na wysokości zadania - dodała posłanka opozycji.

