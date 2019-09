Nowa Sól: wsadzili siłą 9-latka do bagażnika samochodu. Sprawcy zatrzymani

Nowosolska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy grozili 9-letniemu chłopcu i siłą wepchnęli go do bagażnika auta. Podejrzanym grozi nawet 12 lat więzienia.

Po kilkunastu minutach mężczyźni wypuścili wystraszone dziecko. Przerażony chłopiec natychmiast pobiegł do domu. Tam ze łzami w oczach opowiedział mamie, co mu się przytrafiło. Kobieta natychmiast zgłosiła sprawę policji.

- Z informacji przekazanej przez Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli wynika, że bezprawne pozbawienie wolności nieletniego nie miało związku z jakimkolwiek innym postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę lub sąd. W każdym razie prokuratura nie posiada obecnie takiej wiedzy - poinformował prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Według jednego z czytelników "Gazety Lubuskiej", który zna zarówno sprawców, jak i 9-latka, porwanie chłopca było "głupim żartem". Przekonuje, że obaj mężczyźni to "spokojne chłopaki", na których nikt się nigdy nie skarżył. Dodał, że w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia, jest kamera monitoringu, o której wszyscy wiedzą. - Oni też wiedzieli, że wszystko będzie na monitoringu. Gdyby chcieli to dziecko porwać, to by z nim odjechali, a oni tylko tak zażartowali. To wszystko się wydarzyło w biały dzień i trwało tylko chwilę - opowiada rozmówca gazety.