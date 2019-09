Białystok. Rok więzienia za pomoc przy porwaniu 3-letniej Amelki i jej mamy

Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał na rok więzienia mężczyznę, który pomógł w porwaniu 3-letniej Amelki i jej matki. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził na wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy.

Do porwania doszło 7 marca. Matka dziewczynki spacerowała z córką i babcią po osiedlu. Przy rodzinie zatrzymał się samochód. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wciągnęło do auta 25-latkę i Amelkę. Kilkaset metrów dalej porywacze porzucili ciemnoniebieskiego citroena, którym uciekali i przesiedli się do kolejnego auta.