Nowa pogoda długoterminowa z IMGW. Będzie duże rozczarowanie

Czy pogoda w najbliższym tygodniu maja zaskoczy nas jeszcze 30. stopniowymi upałami? Jeżeli jeszcze ktoś miał w tej kwestii nadzieje, to niestety pogoda długoterminowa przygotowana przez synoptyków IMGW zupełnie ją rozwieje. - Nie widzimy już takich temperatur. Trzeba jasno powiedzieć, że te wartości po 30 stopni to tak naprawdę temperatura zarezerwowana dla lata - zaznaczył w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski z IMGW. W opinii hydrologa i rzecznika prasowego IMGW dobra pogoda z drugiego tygodnia maja "nie była anormalna", lecz temperatury, jak na maj, były za wysokie. Jak dodał Walijewski, najbliższe dni przyniosą nam także opady. - One są potrzebne. Roślinność potrzebuje tej wody, więc musimy się cieszyć, że opady będą prognozowane - zaznaczył.

