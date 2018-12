Nowa partia, za którą ma stać Tadeusz Rydzyk. Ojciec zabrał głos

Jest wniosek o rejestrację nowej partii politycznej - ta informacja nie poruszyłaby tak mocno opinii publicznej, gdyby nie pojawiło się przy niej nazwisko ojca Tadeusza Rydzyka. Można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy chcieli, już ocenili tę sprawę. Brakowało tylko głosu redemptorysty. Już jest.

O. Tadeusz Rydzyk odniósł się do doniesień medialnych dotyczących nowej partii (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Na początku grudnia Wirtualna Polska ustaliła, że do sądu wpłynął wniosek o rejestrację nowej partii politycznej "Ruch Prawdziwa Europa”. Złożył go europoseł Mirosław Piotrowski, związany z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Mimo że politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że nowe ugrupowanie to inicjatywa Piotrowskiego, mówi się, że zrobił to na polecenie redemptorysty. Co na to duchowny?

W końcu zabrał głos w sprawie. W rozmowie z "Naszym dziennikiem" powiedział, co go łączy z Piotrowskim. - To, że wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spełnia posługę myślenia przez swe wystąpienia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiem, że rodzina pana profesora jest katolicka, ma porządnych rodziców, jedna siostra jest karmelitanką klauzurową, druga urszulanką szarą. Ja pana profesora nie kanonizuję, ale dziękuję mu za to, co robi, i życzę mu dobrze - tłumaczył.

Jak dodał, Piotrowski, jak każdy, ma prawo działać na rzecz dobra wspólnego.- Jeżeli jakaś partia czyni coś dobrego, to się cieszę. Nie mam żadnych konfliktów z ludźmi, z politykami, którzy starają się czynić dobro. Chciałbym, żeby czynili jeszcze więcej, żeby się nie bali - zaznaczył o. Rydzyk. Jego zdaniem katolicy nie mają w pełni swojej reprezentacji politycznej w Polsce.

O. Rydzyk zapytany o to, czy ktoś się boi - bo wokół nowej partii rozpętano burzę medialną - odpowiedział, że nie wie. Wytłumaczył z kolei etymologię nazwy nowego ugrupowania. - Z mediów wiem, że nazwa tej nowej partii ma brzmieć Prawdziwa Europa - Europa Christi, która nawiązuje do Ruchu Europa Christi, inicjatywy środowiska tygodnika "Niedziela". Chodzi o to, że Europa nie jest Chrystusowa, odchodzi od Chrystusa. Europa idzie absolutnie w kierunku lewactwa, neomarksizmu - podkreślił.

O. Rydzyk mówił też o tym, dlaczego niektórym przeszkadza Radio Maryja. - Porównałbym tę sytuację z komorą gazową. Jak uratować się w niej? Doprowadzić dobre powietrze. Wystarczy, że jest takie Radio, które wpuszcza trochę świeżego powietrza, i to już im zagraża. I dlatego zabić. To jest to, co powiedział mi pewien austriacki ksiądz w małej kapliczce Radia Maryja na początku jego istnienia: "oni cię zabiją". Zapytałem: "A w jaki sposób?". "Odbiorą ci dobre imię". To jest zabijanie systematyczne, po to, żeby zniszczyć to dzieło. Zgodziliby się, jeszcze pieniądze by dawali na utrzymanie Radia Maryja, ale żeby było takie, jak oni podyktują. A katolicyzm, żeby był poprawny politycznie, taki grzeczny - tłumaczył redemptorysta.

