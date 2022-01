Nowa grupa wkurzonych na Polski Ład liczy 900 tys. osób. Prezes wypłacił pensje i czeka na skargi

- Na umowie zlecenie dorabiam jako osoba sprzątająca w hipermarkecie, wykładam też towar na półki. Właśnie się okazało, że potrącono mi 230 zł. To z wynagrodzenia za najbardziej pracowity okres, czyli święta i remanenty - mówi z żalem Bożena z Warszawy. - Firma tłumaczy mi, że potrącone z umowy kwoty odzyskam w przyszłym roku, ale to mnie nie zadowala. Nie jestem bogaczem. To właśnie takie osoby jak ja miały korzystać z Polskiego Ładu - dodaje.